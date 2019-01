Roma: domani manifestazione FI dinanzi sede Ama

Roma – Domani alle ore 11.00 davanti alla sede dell’Ama in Via Calderon de la Barca avra’ luogo un sit-in organizzato da Forza Italia per protestare contro la situazione dei rifiuti nella Capitale. E’ sotto gli occhi di tutti il degrado in cui versa Roma e davanti a tutto cio’ non si puo’ rimanere indifferenti.

Parlamentari, consiglieri e dirigenti di Forza Italia saranno in strada per manifestare tutto il loro dissenso nei confronti di un’Amministrazione Comunale che su questo tema cosi’ importante non e’ riuscita a dare sinora risposte concrete. Cosi’ in un comunicato il Coordinamento romano di Forza Italia in Campidoglio.