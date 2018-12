Roma: domenica 16 si dibatterà su tema rifiuti in Municipio VIII

Roma – All’indomani dell’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti.

L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri.

Al centro del dibattito “le criticita’ di un modello di gestione inefficace e delle possibili soluzioni. L’incendio del Tmb Salario- si legge nelle informazioni dell’evento su Facebook- ha solo messo in luce, in modo esplosivo, le contraddizioni piu’ evidenti di un modello diventato ormai insostenibile”.

Nel corso della mattinata sara’ presentato l’Osservatorio municipale Rifiuti Zero, cui seguira’ un confronto con associazioni, comitati e cittadini del territorio e di altri osservatori romani. A seguire, la proiezione del film ‘Trashed’, con una riflessione sulla situazione attuale e sulla “imminente emergenza rifiuti natalizia”.

Al termine dell’assemblea sara’ presentato lo #SbloccaItaliagameoverDAY “per condividere una comune piattaforma alternativa su ambiente-lavoro-salute in antitesi all’improvvisata gestione della giunta Raggi”. Sblocca Italia Game Over e’ la campagna lanciata, assieme ad un crowdfunding su Produzioni dal Basso, dal Movimento Legge Rifiuti Zero, per accompagnare e sostenere il percorso giuridico europeo del ricorso contro il decreto attuativo dell’articolo 35 dello Sblocca Italia presentato al Tar del Lazio, ora all’esame della Corte di Lussemburgo.

Tra gli altri, saranno presenti alla riunione il coordinatore della legge RifiutiZero, Massimo Piras, e i rappresentanti di: Cobas Lazio, Ama, Municipi VIII e III.