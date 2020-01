‘Roma è governata bene?’, e Zingaretti ride

Roma – Con una sonora risata Nicola Zingaretti ad Agora’ accoglie la domanda di Serena Burtone: “Secondo lei Roma e’ governata bene?”. “È evidente che ci sono grandi problemi. Noi come Regione vorremmo dare una mano ora per San Lorenzo, che e’ un quartiere che si sta spegnendo”. Alla domanda se farebbe il sindaco della Capitale, Zingaretti risponde: “No, io sto facendo gia’ troppe cose. Amo Roma, amo la mia citta’ e come presidente di Regione sto facendo molto piu’ di tutto per aiutarla”.