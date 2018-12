Roma: ex braccio destro Raggi condannato a 3 anni e mezzo

Roma – L’ex capo del Personale di Roma Capitale ed ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi, Raffaele Marra, e’ stato condannato dal Tribunale di Roma a 3 anni e 6 mesi nel processo che lo vedeva imputato per concorso in corruzione con il costruttore Sergio Scarpellini, deceduto il 20 novembre scorso.

La Procura di Roma, attraverso il pm Barbara Zuin aveva chiesto per Marra una condanna a 4 anni e mezzo perche’ nel 2013, quando ricopriva il ruolo di direttore dell’ufficio delle Politiche abitative del Comune di Roma e capo del Dipartimento del patrimonio e della casa, avrebbe ricevuto da Scarpellini quasi 370 mila per l’acquisto di un appartamento nel quartiere di Prati Fiscali.

L’accusa ha chiesto e ottenuto la confisca dell’appartamento, inoltre e’ stato dichiarato estinto il rapporto tra Marra e Roma Capitale (il dirigente era sospeso) ed e’ stata disposta nei suoi confronti anche l’interdizione dai pubblici uffici.