Roma. Fratelli d’Italia in autunno il nome del candidato sindaco

Fratelli d’Italia non ha fretta. Il nome del candidato sindaco in vista delle elezioni del 2021 di Roma non arrivera’ presto, di certo non prima delle elezioni amministrative del 20 settembre.

Questo il punto di vista del partito di Giorgia Meloni all’indomani dell’annuncio del sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua ricandidatura. L’accelerazione data dalla sindaca non scompone Fdi.

A quanto apprende l’agenzia Dire Fratelli d’Italia “stringera’ i tempi sul nome del candidato in autunno, in coordinamento con gli alleati”.

Ad oggi non c’e’ alcun nome sicuro: Giorgia Meloni, il cui nome ricorre spesso, di certo non fara’ parte della partita: in questo momento la leader e’ concentrata sulla partita nazionale, forte dei numeri sempre piu’ in crescita del suo partito.

Fabio Rampelli, da sempre tirato in ballo, preferirebbe non dover scendere in campo, anche se potrebbe essere convinto dai suoi. Inoltre per lui si ipotizza un futuro alla Regione, cosi’ come per il consigliere regionale Francesco Lollobrigida.

Altri due nomi usciti recentemente, appartenenti a partiti alleati, ovvero Franco Frattini, piu’ vicino a Berlusconi, e Flavio Cattaneo, di area Lega, si sono sfilati.

Il capogruppo in Assemblea capitolina, Andrea De Priamo, ha fatto sapere “di non credere alla formula salvifica del candidato della societa’ civile. Occorre un profilo che conosca bene la citta’ e che sia conosciuto nella citta’, che non debba passare mesi o anni per imparare ad amministrare, ed in questo senso un profilo politico con adeguato curriculum puo’ essere ideale. In ogni caso credo che subito dopo le prossime regionali ci sara’ una forte accelerazione nel senso della scelta del nome”.

Insomma, come per l’altro partito forte di Roma, il Pd, anche Fdi vuole aspettare l’esito delle elezioni per prendere in mano la questione. Troppo forte il rischio di bruciare in anticipo un nome importante nel caldo infernale dell’estate della ricandidatura della sindaca.