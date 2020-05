Roma – Grassi: Campidoglio sciacallo su strisce blu –

“La reintroduzione delle strisce blu a pagamento a partire da oggi è una scelta che sa di beffa per migliaia di romani ai quali oggi viene consentito di tornare a lavoro usando i mezzi pubblici a ranghi ridotti e in condizioni di sicurezza tutte da dimostrare. Una decisione che umilia i cittadini e che conferma ancora una volta la totale disattenzione verso le esigenze dei romani che per la Raggi sono evidentemente solo uno strumento per fare cassa”. A denunciarlo è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Nell’inerzia totale di un governo sempre più ostile alle imprese ci si aspetterebbe che almeno la sindaca della Capitale alzasse la voce per difendere i suoi concittadini”, osserva Grassi. “Invece questa misura conferma la volontà di mettere le mani nelle tasche dei romani. Ci auguriamo che il Campidoglio torni indietro e lasci gli stalli liberi dal pagamento almeno fino alla fine dell’anno per favorire i movimenti dei romani e dare un piccolo segnale alle migliaia di commercianti ancora in attesa che le promesse del governo si tramutino in atti di sostegno concreti”, conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.