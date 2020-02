Roma – Grassi: Indegno scaricabarile sui disabili –

“Quanto sta avvenendo a Roma con il taglio dei sussidi a circa 800 persone con grave disabilità è vergognoso e inaccettabile. Le Istituzioni devono smetterla di giocare a scaricabarile sulla pelle dei più deboli”. Lo afferma in una nota Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Questi tagli andranno a colpire oltre un terzo dei circa 2.900 disabili gravi che vivono nella Capitale, una situazione insostenibile sulla quale Roma Sceglie Roma si schiera al fianco di chi già vive in grandi difficoltà”, prosegue Grassi. “Roma ormai da anni ha abbandonato gli investimenti sul sociale e lo confermano anche i dati recenti della Caritas sulla povertà che è ormai un’emergenza inascoltata dalle Istituzioni, con oltre 125mila famiglie romane con figli piccoli costrette a vivere tra grandi difficoltà e oltre 14mila persone fragili e vulnerabili abbandonate al loro destino. Tutto questo è inaccettabile e Roma, per la sua storia e per la sua storica vocazione di centro della cristianità, ha il dovere di intervenire, a cominciare dal sostegno alle persone disabili che ora rischiano di essere abbandonate a se stesse”, conclude Grassi.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.