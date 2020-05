Roma, Grassi: navette e bus privati per rinforzare metro –

“Questa mattina migliaia di romani si sono accalcati ai capolinea degli autobus e fuori dalle stazioni della metropolitana con la speranza di poter accedere ai mezzi pubblici per arrivare sul posto di lavoro in orario. Si tratta di cittadini che per andare a guadagnare pochi euro, magari con lavori di fortuna, devono alzarsi all’alba con la speranza di trovare un mezzo di trasporto pulito, funzionante e disponibile ad accogliere un numero ridotto di accessi per il covid-19. E’ una situazione vergognosa sulla quale l’amministrazione comunale ha lasciato ancora una volta i romani al proprio destino”. A denunciarlo è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Le stazioni della metro sono nel pieno degrado e la situazione generale della città è quella di una Capitale dove vige l’anarchia totale. Ci chiediamo cosa accadrà il prossimo 18 maggio quando, con la cosiddetta fase 3, tantissimi romani torneranno a muoversi usando i mezzi pubblici che sono malfunzionanti e insufficienti già in condizioni normali ma che ora, con il contingentamento degli accessi, rischiano di provocare vere proprie resse fuori le stazioni o alle fermate dei bus”, prosegue Grassi.

“Bisognerebbe pensare di più ai cittadini romani soprattutto a chi ha maggiore bisogno di lavorare in questo momento ed è ostaggio dei mezzi pubblici e dell’incapacità e della noncuranza dell’amministrazione capitolina. Riducendo la capienza dei mezzi pubblici bisogna istituire navette alle fermate della metropolitana e ricorrere anche all’utilizzo di pulman privati coinvolgendoli in questa fase emergenziale con l’obiettivo di dare lavoro e allo stesso tempo garantire la mobilità in sicurezza dei romani”, conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.