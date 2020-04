Roma – Grassi: Raggi scopre solo oggi che il problema è la burocrazia –

“Dopo tre anni e mezzo di sindacatura, seguiti ad altri cinque come consigliere comunale, la sindaca Raggi scopre solo oggi che il problema di Roma è la burocrazia che tiene in ostaggio imprese e cittadini”. A sottolinearlo è l’architetto Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Le dichiarazioni della sindaca di questa mattina confermano ancora una volta come questa Amministrazione sia totalmente avulsa dalla città e dai bisogni dei romani. Roma Sceglie Roma sono cinque anni che parla di poteri speciali ed abbiamo proposto uno Sblocca Roma proprio per snellire la burocrazia, facendo ripartire investimenti, opere e lavoro in una città dove si è tutto fermato, anche per colpa di No ideologici come quello dato dai grillini alle Olimpiadi”, osserva Grassi.

“Che oggi la Sindaca, ad un anno dalla scadenza del suo mandato, chieda al governo poteri speciali sembra una presa in giro per i romani, ai quali era stato promesso un rilancio della città in nome dell’onestà, naufragata come nel caso della vicenda dello stadio a Tor di Valle. A Roma serve cambiare passo e puntare sul civismo competente. Ci sono tanti romani stanchi che vogliono mettersi a disposizione, specie dopo questa emergenza sanitaria che rende ancora più necessario cambiare passo in nome della competenza e non delle promesse sterili”, conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Roma Sceglie Roma.