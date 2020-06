Roma, Infernetto: degrado, strade buie e dissestate –

“Roma Sceglie Roma esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane Mattia ucciso l’altra sera all’Infernetto sulle strisce da un auto guidata da una persona risultata poi essere drogata. Una tragedia che conferma ancora una volta la situazione di degrado di un quartiere dove le strade sono malmesse, l’illuminazione scarsa o non funzionante e la segnaletica verticale e orizzontale insufficiente a garantire la sicurezza”. A denunciarlo in una nota è il coordinamento del X municipio di Roma Sceglie Roma.

“L’incidente è avvenuto in un tratto di strada più volte segnalato dai cittadini alle Istituzioni poiché nelle vicinanze di un grande plesso scolastico elementare dove i genitori avevano più volte lamentato l’assenza di dissuasori vari per limitare la velocità e di segnaletica per gli attraversamenti pedonali utilizzati spesso da persone anziane e da bambini”.

“Tutte richieste alle quali il Municipio non ha saputo dare risposte, se non ripassare la palla al Campidoglio con il solito rimpallo di responsabilità che tutti conosciamo. La situazione dell’Infernetto conferma purtroppo tanti problemi che Roma Sceglie Roma ha riscontrato nelle periferie romane, buie, insicure dove l’illegalità si diffonde colpendo i soggetti più deboli inclusi i giovani che vengono adescati e avvicinati al mondo infame della droga. Non è più accettabile vedere passerelle della sindaca a Ostia sempre e solo accompagnata dai suoi fedelissimi senza mai venire nella periferia ad ascoltare le istanze dei cittadini”, conclude Roma Sceglie Roma X Municipio.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.