Roma-Latina, Aurigemma: noi da sempre a favore, Lombardi cambia idea

Roma – “Sara’ forse il nuovo governo giallorosso, saranno forse le sirene della giunta regionale, o sara’ forse l’ambizioso traguardo della presidenza dell’Aula ad aver fatto cambiare idea sulla Roma-Latina alla capogruppo M5s in Consiglio regionale? A noi poco importa, le idee chiare le avevamo fin dall’inizio e restano sempre le stesse. La Roma-Latina va progettata nel piu’ breve tempo possibile per ricucire lo strappo con il sud della nostra regione. E daremo il nostro appoggio non per uno scambio di poltrone, ma solo per l’interesse della cittadinanza, che attende da troppo tempo un’opera di rilevanza strategica”. Lo dichiara il consigliere regionale del Lazio Antonello Aurigemma.