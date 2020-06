Roma-Latina, da Cipe proroga pubblica utilità

Roma – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 25 giugno 2020, presieduta dal Presidente Conte e con la presenza del Segretario del CIPE, Sottosegretario alla PCM Fraccaro, ha adottato una serie di deliberazioni in particolare in materia di infrastrutture, coesione territoriale, sanita’ e ricostruzione post sisma in Abruzzo. Il Comitato ha prorogato le dichiarazioni di pubblica utilita’ del Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia. Tratto A12 Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci; del Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone; della Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale.