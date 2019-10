Roma-Latina, Pedica: Ministra avvii i lavori, è opera strategica ma rallentata

Roma – “L’autostrada Roma-Latina è un’opera strategica per la viabilità pontina, servirà a far uscire dal suo isolamento la città garantendo lo sviluppo del territorio, la sicurezza e allo stesso tempo darà ossigeno alle imprese e all’occupazione”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica. “Ma a quanto pare non gliene frega niente alla politica, continua Pedica. “L’autostrada è un’opera importante e il Ministro De Michelis deve dare il via ai lavori non solo per dare sicurezza alle migliaia di pendolari che ogni giorno sono costretti a viaggiare sulla Pontina, una delle strade più pericolose d’Italia fonte di numerosi incidenti mortali – aggiunge – ma per dare fiato all’occupazione e alla ripartenza delle imprese ferme da tempo. Se continuano politici o associazioni a sottovalutare l’opera, di fatto, si continueranno ad aumentare i costi dell’opera già triplicata in questi anni e a piangere morti per colpa della mancata sicurezza nella strada”.