Roma-Latina, Simeone: bene possibile nomina commissario

Roma – “Nel corso della commissione Bilancio di questo pomeriggio, vi e’ stata l’audizione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Mobilita’ e tutela del territorio della Regione Lazio. Mauro Alessandri sollecitato dal sottoscritto ha aggiornato la situazione della Roma-Latina, anche alla luce di un recente incontro fra la Regione ed il governo. Ho preso atto con soddisfazione che e’ stato posto il problema della strategicita’ della realizzazione dell’autostrada e che soprattutto si starebbe valutando la possibilita’ di nominare un commissione straordinario per l’opera pubblica. L’attuale statale Pontina non e’ piu’ adeguata a sostenere il carico di traffico a cui e’ sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza.”

“Le imprese locali, prive di collegamenti rapidi e sicuri, anche alla luce dell’ulteriore grave emergenza sanitaria non hanno ormai piu’ ossigeno per sopravvivere. Come del resto i cittadini ed i pendolari chiedono da tempo una svolta per agevolare gli spostamenti dalla provincia pontina verso la Capitale. Mi preme infine ribadire come i tempi siano sempre piu’ stringenti. I cantieri devono partire entro la scadenza del vincolo preordinato all’esproprio, fissato per ottobre 2020, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.