Roma e Lazio, in 10 anni artigianato -6,8% ma cresce estetica

Roma – A Roma e nel Lazio le imprese artigiane negli ultimi dieci anni si sono ridotte del 6,8%, con picchi di oltre il 20% nel settore manifatturiero che, soprattutto nella Capitale, mostra una “estrema sofferenza”. In calo anche il comparto delle costruzioni, delle attivita’ ricettive e dei ristoranti, mentre a crescere “di parecchio” sono state le pmi dedicate ai servizi alle imprese e alla persona. E se il dato degli occupati nell’artigianato e’ positivo, tuttavia ad aumentare e’ il numero dei contratti a tempo determinato o part time. È una minuziosa fotografia del mondo dell’artigianato la ricerca realizzata dall’Eblart, l’Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato, insieme a un gruppo di ricerca interdisciplinare dell’Universita’ di Roma Tre, e presentata oggi nella sala del Consiglio della Camera di commercio di Roma alla presenza del presidente dell’ente camerale capitolino, Lorenzo Tagliavanti, e dell’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino.

IL DOSSIER – Due gli ambiti di analisi dello studio elaborato secondo fonti Istat, Inps, Banca d’Italia e Infocamere: l’evoluzione delle imprese del settore e quella del mercato del lavoro collegato. E di evoluzione in effetti si tratta, perche’ negli ultimi dieci anni il comparto risulta “profondamente trasformato” nella sua composizione. Nel 2009, anno in cui la crisi aveva iniziato a mordere, le imprese artigiane sul territorio laziale erano 101mila unita’, pari al 7% del totale nazionale. In dieci anni sono diventate 94mila, perdendo il 6,8%, con punte del -10% nelle provincie di Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone, mentre a Roma la perdita di ferma a -4,9%. “L’artigianato e’ un settore esposto alle dinamiche globali, ma conosce anche profonde trasformazioni e cambiamenti. Nel rapporto ci sono dati molto preoccupanti, ma anche opportunita’ che stanno emergendo- ha tenuto a dire Franco Cervini, direttore Eblart- Lo studio mette a disposizione una serie di indicazioni e indirizzi per definire e concordare assieme politiche di intervento per fronteggiare la crisi e stare sui mercati. Ecco perche’- ha concluso- anticipo che ci sara’ anche un’edizione del 2020”.

I COMPARTI – Oltre il manifatturiero, che ha perso il 20% delle sue aziende, sono in calo anche gli altri settori tradizionali, come le costruzioni e le attivita’ ricettive e di ristorazione. Crescono invece le aziende dedicate ai servizi alle imprese e alla persona e quelle di acconciatura ed estetica, dove si concentra la principale domanda di lavoro. “Si assiste a una sorta di terziarizzazione dell’artigianato- ha spiegato Silvia Ciucciovino, coordinatore scientifico della ricerca- mentre si registra una contrazione fortissima dei settori tradizionali”. Nel complesso, pero’, ha detto ancora, “c’e’ una capacita’ di risposta del settore artigiano rispetto al periodo durissimo, accompagnata da una forte trasformazione del tessuto”. Un aspetto che porta Tagliavanti a parlare di “ottimismo”, perche’ “i dati, importantissimi, dicono che ancora una volta nella sua storia l’artigianato ha dimostrato quella vitalita’ di adattamento ai fatti nuovi, che e’ l’unico elemento vero che permette la sopravvivenza. E la crescita delle donne, degli stranieri e dei giovani occupati nel settore lo dimostra”.

IL LAVORO – Nonostante le difficolta’, il saldo dei contratti nell’artigianato e’ in attivo del 6,5%. “Ma il dato non ci deve entusiasmare- ha detto ancora Ciucciovino- perche’ la crescita e’ inferiore sia alla media nazionale, pari al +7%, che alle regioni del Centro Italia, dove l’aumento e’ del 12%”.

L’andamento riflette quello dei settori, con una perdita di quattromila unita’ nelle costruzioni e una impennata di oltre il +40% nel settore dell’acconciatura e dell’estetica, dove si registra un costante aumento dell’occupazione femminile che nel 2018 e’ stata pari al 44,3% del totale. Tuttavia, si tratta di un aumento legato ai contratti a tempo determinato e a orario ridotto. Tipologie che nel 2018 sono arrivate a coinvolgere il 50% dei lavoratori, “anche per via- si legge nello studio- dell’incremento della componente occupazionale femminile”. Una “proposta” per il comparto e’ arrivata proprio da Di Berardino, che ha espresso la volonta’ di “aprire un tavolo con la Camera di commercio, Eblart e le associazioni degli artigiani per esaminare insieme questi dati e, se serve, rivedere insieme i bandi della Regione a favore del comparto. Credo che una istituzione debba anche essere pronta a rimodulare le proprie misure”. L’assessore regionale ha parlato anche dell’Osservatorio sul lavoro per “pensare a un riforma del sistema dei servizi legati al lavoro”.