Roma-Lido, Atac: nel 2019 corse calate dello 0,5% rispetto a 2018

Roma – Le corse della ferrovia Roma-Lido sono diminuite dello 0,5% nel 2019 rispetto al 2018. Il dato e’ stato fornito da Giovanni Nicastro, direttore dell’esercizio Metro-Ferrovie di Atac in commissione capitolina Mobilita’. “Rispetto al programma di esercizio tra il 2018 e il 2019 le corse effettuate hanno registrato un calo dello 0,5 per cento- ha detto- Siamo passati dal 95 per cento del 2018, al 94,5 per cento del 2019”. Sempre nell’anno che sta per finire “ci sono stati picchi positivi nel mese di febbraio e di aprile, dove abbiamo registrato un 98 per cento del servizio effettuato come da programma”. Dall’altra parte “un picco negativo- ha continuato Nicastro- ha interessato i mesi estivi, poiche’ i treni Ma200 soffrono le condizioni meteorologiche estive, quindi abbiamo registrato un 93 per cento e 92 per cento a luglio e agosto. Il servizio e’ andato meglio a settembre e ottobre, assestandosi intorno al 97 per cento. Un dato lievemente piu’ basso e’ stato rilevato a novembre, a cause di problemi generati dal maltempo, ma piu’ o meno siamo sui livelli di ottobre”.