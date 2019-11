Roma-Lido e Roma-Viterbo, da Regione Lazio 800 mln

Roma – “Un investimento di 800 milioni complessivi sulla Roma-Lido e la Roma-Viterbo. Con una stima complessiva di avvio e completamento lavori di 36 mesi”. È quanto ha annunciato oggi l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri, nel corso di una conferenza stampa. La Regione, dunque, e’ sul punto di avviare i cantieri sulle due importanti ferrovie ex concesse dopo la pubblicazione delle gare dei mesi scorsi.

In particolare 315 milioni andranno per nuovi convogli per entrambe le linee, 144 per l’ammodernamento e il potenziamento della Roma-Lido e 337 per la Roma-Viterbo. I primi 500 milioni si attiveranno entro il primo semestrale del 2020 e tutti gli interventi saranno conclusi per la fine del 2022.

“Noi, pero’- ha spiegato Alessandri- cominciamo da subito ad occuparci di queste due linee con il subentro ad Atac. Prima sulla gestione dell’infrastruttura da parte di Astral, che affianchera’ Atac da gennaio 2020 per sostituirsi a leo da giugno 2020, e dopo sulla gestione del servizio con Cotral, chr affianchera’ Atac da gennaio 2021 e la sostituira’ nell’estate del 2021”.

Gli 800 milioni che saranno investiti hanno origini diverse. C’e’ una parte regionale, un altra che arriveranno dallo Stato grazie ad un accordo di programma (di questi sono gia’ stanziati 315 milioni) e parte del Fondo di sviluppo e coesione europeo. Sono compresi180 milioni gia’ stanziati dal Governo Renzi.

Serviranno, tra le altre cose, non solo per potenziare le due linee ma anche per subentrare ad Atac e concludere alcuni suoi cantieri fermi da anni come quello per il raddoppio della stazione Flaminio di Roma. “Tutto cio’ dimostra il nostro impegno come amministrazione regionale- ha concluso Alessandri- Siamo nelle condizioni di garabtire un futuro, di certo migliore e non lontano, a queste due infrastrutture”.