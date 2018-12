Roma: Meloni presenzierà a presepe vivente e tombolata piazza Paganica

Roma – “A Natale compra italiano e #compralocale. Brindisi, auguri, presepe e tombolata”: e’ questo il titolo dell’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia per giovedi’ 20 dicembre alle ore 17.30 a Piazza Paganica a Roma. Di fronte alla sede nazionale di FdI ci sara’ come da tradizione il presepe vivente, curato dal ‘Presepe storico romano’. Novita’ di quest’anno sara’ la tombolata, con i numeri della smorfia napoletana riadattati all’attualita’ politica per dar vita a una ‘smorfia sovranista’. Parallelamente Fdi lancera’ per queste festivita’ natalizie una campagna per la tutela dei prodotti made in Italy. Saranno presenti a Piazza Paganica il presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, i gruppi parlamentari, dirigenti e simpatizzanti.