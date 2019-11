Roma Metropolitane: Campidoglio nomina Giovanni Mottura liquidatore società

Roma – L’assemblea dei soci di Roma Metropolitane, sulla base dell’ordinanza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha nominato Giovanni Mottura liquidatore della società.

Il liquidatore, che ha accettato la nomina, resterà in carica per il tempo necessario al compimento di tutti i compiti e gli adempimenti stabiliti per legge in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Assemblea capitolina n.79 e dalla deliberazione della Giunta capitolina n.240.

Obiettivo dell’Amministrazione capitolina è garantire la continuità aziendale e il completamento delle infrastrutture, in particolare legate alla realizzazione della metro C, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.