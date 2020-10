Roma Metropolitane, Fassina: Raggi blocchi esuberi

Roma – “Dopo un anno dalla dichiarazione di messa in liquidazione di Roma Metropolitane, nessuna notizia sull’attribuzione delle sue funzioni, sulla continuita’ delle essenziali attivita’ in corso, in particolare per il completamento della Metro C.”

“Ma, dopo l’inutile e costosa gestione da parte del Commissario Liquidatore poi premiato con il trasferimento in Atac, un grande risultato e’ stato ottenuto: la messa in mobilita’ di 29 lavoratrici e lavoratori, dichiarati esuberi, senza neanche esperire le previste procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali.”

“È l’ennesimo capolavoro dell’Assessore Lemmetti e della Sindaca Raggi in un quadro sempre piu’ preoccupante per le aziende municipali, a cominciare da Ama e Farmacap. Il Campidoglio porta avanti un irresponsabile disegno surrettizio di privatizzazioni, attraverso il fallimento indotto, a danno di fondamentali servizi per i cittadini e dei lavoratori coinvolti.”

“È urgente un consiglio comunale straordinario per rendere conto alla citta’ di quanto avviene. Intanto, le dichiarazioni di esubero vanno bloccate e avviato un confronto per definire un piano industriale per le attivita’ di Roma Metropolitane”. Lo dichiara Stefano Fassina Consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno.