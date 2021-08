Roma Metropolitane. Pd Campidoglio: Raggi intervenga o fallimento inevitabile

“Apprendiamo con preoccupazione che la situazione di Roma Metropolitane, descritta in commissione il 5 agosto e ancora ieri, come ci risulta, manifestata dal liquidatore Andrea Mazzotto alla sindaca Raggi si è ulteriormente complicata.

Nonostante il massiccio ricorso al FIS per il 54% del personale a zero ore la crisi di liquidità della società si aggrava. Le entrate relative al contratto per la realizzazione della metro C coprono appena la metá della spesa corrente della società e il Campidoglio non solo non approva i bilanci ma non paga nemmeno quanto dovuto per i servizi resi.

Senza bilanci, senza contratto di servizio, senza possibilità di pagare i creditori e senza riscuotere dal comune quanto di competenza è facile immaginare l’esito nefasto di una situazione che si trascina inspiegabilmente da 5 anni”.

Così in una nota il gruppo capitolino del PD.

“Dall’amministrazione Raggi solo cambi di manager, commissari, indicazioni contraddittorie e promesse non mantenute- si legge- nonostante i solleciti e i ripetuti pronunciamenti per rilanciare la società da parte dell’Assemblea Capitolina.Quanto prodotto in 5 anni dall’attuale giunta è solo l’anticamera del fallimento.

La preannunciata fusione con Roma Mobilità è un processo lungo che richiede tempi non in sintonia con la reale portata della crisi aziendale. In queste condizioni il progetto di fusione si può definire effimero stante i tempi stringenti dettati dalla contingenza della crisi di liquidità di Roma Metropolitane denunciati in queste ore anche dallo stesso liquidatore.

È evidente quindi che la prospettiva della fusione non è una soluzione ma solo l’ultima invenzione della giunta Raggi per compiere il delitto perfetto: lasciar morire Roma Metropolitane per inerzia dell’amministrazione capitolina.

Il danno per la città è incommensurabile basti pensare che il rischio di perdere i finanziamenti sulle Metropolitane è concreto. Dopo l’appropriazione indebita del progetto e della realizzazione della stazione della Metro C in piazza Venezia da parte di Virginia Raggi, la dura realtà mostra ancora una volta che la realizzazione delle nuove infrastrutture di trasporto nella capitale sono minacciate proprio dall’incapacità e dall’inerzia della sindaca nel dare soluzioni e prospettive a chi, come la stazione appaltante Roma Metropolitane, quelle infrastrutture dovrebbe realizzare”, conclude la nota.