Roma Metropolitane, Uil: chiesto incontro urgente a liquidatore

Roma – “Siamo vicini alle lavoratrici ed ai lavoratori di Roma Metropolitane, nel giorno in cui per la prima volta in azienda e’ entrato il liquidatore Giovanni Mottura, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nominato dall’Amministrazione Capitolina per il tempo necessario al compimento di tutti i compiti e gli adempimenti di legge in attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni di Assemblea capitolina 79 e di Giunta capitolina 240”. Cosi’ in una nota Alessandro Bonfigli, coordinatore regionale Uiltrasporti Lazio, e il commissario straordinario Gian Carlo Serafini.

“Ribadiamo il valore delle risorse umane di Roma Metropolitane, che per 14 anni con abnegazione e professionalita’ hanno prestato il loro servizio per il miglioramento della mobilita’ cittadina. Nel corso degli ultimi anni hanno gia’ pagato la crisi dell’azienda, ad esempio lavorando oltre l’orario di ufficio, di sabato e di domenica, rinunciando agli straordinari per senso di responsabilita’, al pagamento dei rol e alla retribuzione delle festivita’- hanno spiegato- Le rappresentanze sindacali a tutti i livelli sono state pervicacemente ignorate da una amministrazione che pero’ nel frattempo si sedeva con il board aziendale e faceva accordi sulla loro pelle, ribadendo sempre che l’obiettivo non era parlare con i sindacati ma direttamente con le aziende al fine di garantire la ‘continuita’ aziendale e il completamento delle infrastrutture, in particolare legate alla realizzazione della metro C, nonche’ la salvaguardia dei livelli occupazionali'”.

“I lavoratori ora sono ora preoccupati- concludono i sindacalisti- oltre che per se stessi e le loro famiglie, anche per il rischio che il loro lavoro vada perduto, a discapito anche della citta’ e dei cittadini. Vigileremo che sia mantenuta viva l’operativita’ dell’azienda, che non vada sacrificato il patrimonio che questi lavoratori rappresentano per Roma. Abbiamo predisposto una richiesta unitaria di incontro urgente a Mottura che ci auguriamo possa essere accolta nel piu’ breve tempo possibile. Ribadiamo con forza la centralita’ del ruolo del sindacato nella difesa e nella tutela del diritto di chi lavora”.