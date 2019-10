Roma Multiservizi, Visconti: 3500 licenziamenti e blocco permanente città

Roma – “3500 persone starebbero per essere licenziate alla Multiservizi, numeri da brividi e che se confermati, oltre a minare la stabilità di troppe famiglie romane, avrebbero come immediata conseguenza il collasso permanente dell’intera città – lo afferma in una nota il Dirigente di Fratelli d’Italia e Delegato all’Ambiente di Roma Marco Visconti- I 3500 dipendenti, ai quali il Sindaco Raggi starebbe per togliere il lavoro, infatti, non si occupano solo della raccolta differenziata per gli esercizi commerciali del centro, come va tanto di moda affermare dal servizio de Le Iene che ha fatto scalpore, ma operano nel verde pubblico, nelle scuole e nel trasporto disabili, numerosi servizi al territorio e alla persona che senza questi padri e madri di famiglia risulterebbero interrotti e manderebbero in tilt l’intera capitale”.