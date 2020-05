Roma Natura: riapriamo col protocollo anticontagio

Roma – “Siamo finalmente tornati a poter riaprire seppur con tutte le dovute accortezze parchi e riserve, e come aree naturali vogliamo raccogliere subito la sfida di restituire ed assicurare alla comunita’ il diritto di rivivere questi luoghi con impegno ed attenzione continui, che vanno nel senso del miglioramento della qualita’ della vita delle persone. Coniugare la conservazione della natura e la crescita di un’economia che ponga l’ambiente come cardine del suo sviluppo”.

Cosi’ in una nota Maurizio Gubbiotti, Presidente di RomaNatura e Coordinatore Federparchi Lazio, “Rappresenta un passo oggi quanto mai necessario, perche’ convinti, che l’ambiente sia il futuro anche dal punto di vista dell’occupazione. Partendo da questa consapevolezza – prosegue Gubbiotti – abbiamo scelto di impegnarci ancora di piu’ con l’assunzione immediata di iniziative utili a sostegno della collettivita’, e’ con questo spirito – continua Gubbiotti, che con Federparchi, Consulta dei Direttori e Campus Bio-Medico di Roma abbiamo elaborato un protocollo anticontagio, in grado di assicurare ed offrire ai cittadini la possibilita’ di accesso ai parchi e di rispondere all’esigenza forte di vita all’aperto. Uno strumento importante che risponde alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, ma consente anche di ritornare a fruire in sicurezza delle bellezze naturali delle nostre aree verdi, che da sempre costituiscono un intreccio indissolubile tra la cittadinanza e il territorio. Ultima raccomandazione che facciamo a tutti e’ la massima attenzione a non abbandonare i dispositivi di protezione come mascherine e guanti, ma conferirli sempre alla raccolta rifiuti”.

“Oggi i Parchi – conclude Gubbiotti – hanno di fronte oltre alla conservazione e la salvaguardia della biodiversita’ anche altre sfide come il contribuire ad un rilancio dell’economia e dell’occupazione e rappresentano un fattore di straordinaria ricchezza e una risorsa essenziale per il benessere di tutti”.