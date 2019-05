Roma non dimentica suoi figli: Forza Nuova sabato a San Lorenzo in memoria Desiree

Roma – “Sabato saremo a San Lorenzo, nel nome di Desiree, simbolo di un’Italia che sta morendo sotto l’odio e la sostituzione etnica”. Cosi’ sulla pagina facebook di Forza Nuova.

“Mentre in Italia assistiamo all’ennesimo golpe delle toghe militanti- scrivono-, che in barba ad ogni decisione politica continuano a far sbarcare falsi profughi e clandestini, e ad una politica sempre piu’ debole e incapace di fronteggiare energicamente l’invasione, aprendo il capitolo dei rimpatri noi vogliamo ricordare la giovane Desireee, vittima dell’immigrazione e del degrado della societa’ dell’accoglienza”.

“Siamo stanchi di chi gioca sulla pelle dei nostri figli e delle nostre sorelle, di chi sta barattando il futuro dell’Italia e degli italiani in nome del verbo immigrazionista. Roma non dimentica i suoi figli. Roma vuole giustizia. Roma vuole tornare ad essere romana”.