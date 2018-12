Roma: nuova palestra inaugurata in scuola Centocelle

Roma – “Una palestra nuova all’anno in ogni municipio attraverso una distribuzione equa delle risorse che non lasci indietro le scuole delle periferie rispetto a quelle del centro”. Con queste parole la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la palestra della scuola secondaria di I grado “Ex Toniolo”, in via Anagni a Centocelle, periferia est della Capitale.

Presenti anche l’assessore allo Sport, Daniele Frongia, il presidente della commissione sport, Angelo Diario, la presidente della commissione Scuola Teresa Zotta, e il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi.

L’inaugurazione della palestra porta a 30 il numero delle strutture scolastiche inaugurate dall’amministrazione da inizio mandato, come sottolineato da Frongia: “Valorizzare le palestre delle scuole di proprieta’ di Roma Capitale rientra nel progetto piu’ ampio di promozione del valore formativo delle attivita’ ludiche. Esiti importanti tangibili oggi, di ben 30 palestre riqualificate con l’obiettivo di proseguire in questa direzione nei prossimi anni”, ha spiegato l’assessore rivolgendosi ai ragazzi.

“Gli interventi di manutenzione delle palestre scolastiche di Roma Capitale continueranno in ogni municipio anche nei prossimi tre anni. E’ un risultato notevole perche’ prima del nostro arrivo non c’era mai stata una vera e propria programmazione per questo tipo di lavori e i fondi erano meno della meta’ di quelli attuali. Non ci siamo fermati qui. Dal 2019 oltre agli interventi di manutenzione ordinaria abbiamo intenzione di inserire nel bilancio interventi di manutenzione straordinaria. L’obiettivo e’ quello di stanziare cifre importanti come mai fatto finora”, ha aggiunto il presidente della commissione Sport Angelo Diario.

“Attivita’ sportiva e salute vanno di pari passo. Offrire ai ragazzi strutture sportive scolastiche adeguate e nuove attrezzature li avvicina allo sport e favorisce la promozione della prevenzione. Un lavoro che e’ implementato anche dall’azione dell’Osservatorio Sportivo Scolastico Capitolino di cui faccio parte, teso a migliorare e potenziare l’educazione fisica nelle scuole”, ha concluso la presidente della commissione Scuola Teresa Zotta.