Roma: oggi stop limitato ai veicoli a benzina fino a Euro 2 nella Fascia Verde

Roma – Limitazioni al traffico oggi a Roma. Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticita’ prevista per domani, e’ stata infatti disposta la limitazione della circolazione veicolare lunedi’ 3 febbraio nella Ztl Fascia Verde.

Nello specifico, oltre ai divieti gia’ previsti dalla Dcs 4/2015, le misure stabilite dall’ordinanza hanno tenuto in considerazione la concomitanza dello sciopero da parte di una sigla sindacale, limitando il blocco obbligatorio della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 2.

Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18 o 17 gradi in funzione del tipo di edificio. Gli interventi sono stati adottati sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo, come stabilito dalla delibera n.76 del 28 ottobre 2016. Il testo dell’ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.