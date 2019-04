Roma. PD, solidarietà ai lavoratori della Multiservizi

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai dipendenti della Multiservizi, che in queste ore stanno protestando per le grandissime difficoltà che giornalmente sono costretti ad affrontare per svolgere le proprie mansioni, per il mancato pagamento di molte mensilità e per la salvaguardia del proprio posto di lavoro”.

E’ quanto dichiarano in una nota: Daniele Parrucci, Responsabile delle politiche del lavoro del Partito Democratico di Roma, e Flavio Vocaturo, Segretario del circolo Pd AMA.

“La Giunta Raggi ha solo fatto false promesse, come la mancata internalizzazione dei lavoratori, e continua a fuggire dalle proprie responsabilità, non riuscendo a garantire i servizi minimi alla città di Roma.

Il fallimento politico grillino e la loro superficialità ancora una volta stanno portando sul baratro del fallimento 3000 famiglie romane e gettando sempre più nel caos i cittadini della Capitale” conclude la nota.