Roma: nuovo piano di piantumazione alberi previsto in ogni municipio

Roma – Da Villa Paganini a viale dei Quattro Venti, da via Andersen a via Appia Nuova, da viale Marx a piazza Bainsizza, parte la nuova operazione di piantumazione arborea che riguardera’, in questa prima fase, una via o un’area verde per ogni Municipio di Roma. L’attivita’ e’ iniziata da via Andersen, nel XIV Municipio, dove contemporaneamente sono iniziate anche le operazioni di sfalcio.

Il 6 maggio e’ partita la deceppatura di via Ronciglione, nel XV Municipio, nel tratto fra via Cassia e via Stringher, con la rimozione dei ceppi presenti su tutta la via e il conseguente scavo per l’impianto delle nuove alberature. Frassi, lecci, cipressi, pini, peri, tigli, aceri, sono alcune delle specie che gli agronomi del Dipartimento Ambiente hanno individuato per la messa a dimora dei nuovi alberi, alti circa 4 metri.

La gara per la piantumazione, per un valore complessivo di circa 160mila euro, prevede: la fornitura e messa a dimora di piante sane e di prima qualita’; l’allestimento del cantiere, minimizzando l’impatto dei lavori sulla mobilita’ urbana, veicolare e pedonale; nei casi di reimpianto di un nuovo albero in sostituzione di quello abbattuto, estirpazione dei ceppi con apposita macchina operatrice; apertura dello scavo, piantagione, rinterro e rimozione dei materiali di risulta; ripristino dell’asfalto dove necessario; lavori di manutenzione per due anni garantendo l’irrigazione.

La sindaca di Roma Virginia Raggi oggi ha assistito alle piantumazioni in via Andersen, spiegando che si tratta del primo passo di un progetto piu’ ampio che segue l’eliminazione dei vecchi alberi ormai malati o giunti a fine vita. In questi due anni di Amministrazione e’ stato elaborato il nuovo regolamento del verde, avviata un’intensa attivita’ di monitoraggio su 82mila alberature, sono stati gia’ abbattuti piu’ di 2mila esemplari per i quali non bastano piu’ le cure ordinarie ed e’ stata avviata l’assunzione di nuovi giardinieri per potenziare il Servizio Giardini.

La forestazione urbana fa parte delle azioni portate avanti dai programmi ambientali delle Nazioni Unite. Ogni albero produce ossigeno per 2,5 esseri umani e puo’ assorbire fino a 15 kg di CO2.