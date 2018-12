Roma: procura apre indagine per stabilire se incendio doloso o colposo

Roma – La Procura di Roma ha aperto un’indagine sull’incendio che si e’ sviluppato questa notte all’interno della fossa di ricezione dei rifiuti del Tmb Salario che ha portato poi alla progressiva distruzione dell’impianto.

Al momento non e’ ancora possibile stabilire la natura del rogo, se colposo o doloso. Nel frattempo il pm incaricato, Carlo Villani, titolare di un’inchiesta aperta dopo gli esposti presentati dai cittadini di Fidene per la puzza sprigionata (secondo loro) dal tmb, e’ sul posto per un sopralluogo.