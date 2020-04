Roma e Provincia: 1.241 ricoverati, 196 in terapia intensiva

Roma – I ricoveri per Coronavirus negli ospedali dedicati a Roma e Provincia sono “sono 1.241, pari a circa il 30% dei casi confermati perche’ la gran parte dei casi hanno un trattamento di isolamento domiciliare, non avendo necessita’ di attivare le cure ospedaliere. Il 47% dei pazienti e in cura domiciliare, mentre i posti occupati in terapia intensiva sono 196 su 434 e rappresentano il 5% dei casi covid”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in audizione alla commissione regionale competente.

“Attualmente il tasso di occupazione di questi posti letto soddisfa ampiamente il fabbisogno della curva epidemica- ha spiegato D’Amato- L’area romana e’ composta da cinque strutture hub. Al Gemelli Columbus sono ricoverati circa 260 pazienti, una parte importante e’ in terapia intensiva, al Sant’Andrea ci sono 163 pazienti attualmente, a Tor Vergata, dove prevediamo in completamento di altri due piani della Torre Otto, 140 pazienti, al Covid Eastman ci sono oltre 230 pazienti, e infine allo Spallanzani ci sono oltre 200 ricoverati. Qui, entro questo mese, saranno attivita’ altri 20 posti in terapia intensiva, si stanno allestendo le attrezzature tecnologiche. Sempre sull’area romana, d’accordo con il ministero della Difesa e della Salute, entro questo mese ci sara’ un’iniziativa importante, che ha carattere nazionale ma anche una valenza anche relativa al rapporto con il servizio sanitario regionale, relativa all’ospedale del Celio che avra’ 120 posti letto”.