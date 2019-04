Roma: Raggi consegna simbolicamente a Municipio III appartamento confiscato a criminalità

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha consegnato stamattina simbolicamente al Municipio III le chiavi di un appartamento nel quartiere di Colle Salario confiscato alla criminalita’ organizzata e che verra’ ora destinato a finalita’ sociali. Quella di oggi rientra tra le 70 unita’ immobiliari in varie zone della citta’ richieste dal Campidoglio all’Agenzia nazionale per i beni confiscati a fine 2018 ed e’ la quarta consegna dopo il villino di Fidene assegnato sempre al Municipio di piazza Sempione e destinato al progetto ‘Dopo di noi’, un appartamento affidato sempre a inizio anno al V Municipio e un altro consegnato lunedi’ scorso al XIII Municipio, in zona Aurelia, che diventera’ un centro antiviolenza.

Per l’amministrazione locale era presente alla consegna Maria Romano, assessore alle Politiche sociali del III Municipio: “Oggi la sindaca ci e’ venuta a consegnare un appartamento sequestrato alla mafia che come Municipio destineremo a finalita’ sociali che vedremo con uffici ed esigenze territorio- ha spiegato Romano- Potrebbe essere assegnato al progetto ‘Dopo di noi’ per i ragazzi con disabilita’, visto che ci sono arrivate gia’ 22 richieste, oppure diventare un centro diurno sociale per disabili adulti. Sicuramente sempre nell’ottica di dare risposte alle esigenze del territorio”.