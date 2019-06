Roma: riqualificata l’ex cartiera di Via Salaria

Roma – Ieri mattina è stato presentato il progetto ‘CityLab 971’ attraverso il quale verrà data nuova vita all’ex cartiera di Via Salaria 971. Questo nuovo investimento di Urban Value by ninetynine fa seguito a ‘Pratibus District’ e ‘Ragusa Off’ che nei mesi scorsi hanno interessato ex depositi Atac.

All’evento hanno partecipato Virginia Raggi e Giovanni Caudo. Sia la Sindaca di Roma che il Presidente del III Municipio hanno manifestato la propria soddisfazione per questo ennesimo progetto di riqualificazione urbana.

A fare gli onori di casa è stato Simone Mazzarelli, CEO di Urban Value by Ninetynine.