Roma: San Basilio, Comune installa 17 impianti di illuminazione

Meleo: ora c’è maggiore sicurezza, avanti anche con i cantieri sulla Tiburtina

Roma – Linda Meleo, Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, ha aggiornato attraverso il noto social netwok Facebook il proseguimento dei lavori di miglioramento della città.

“Voglio fornirvi qualche aggiornamento sulle attività che stiamo portando avanti per la città. Abbiamo terminato e messo in funzione nuovi impianti di illuminazione su via Tiburtina, in prossimità di via di Tor Cervara e via di Casale di San Basilio. Si tratta di 17 installazioni che hanno finalmente illuminato la zona e, in particolare, gli attraversamenti pedonali presenti creando migliori condizioni di visibilità e di sicurezza. Questo intervento, realizzato da Areti con il coordinamento di Roma Capitale, si inserisce nell’ambito dell’appalto dei lavori di via Tiburtina che stiamo portando avanti passo dopo passo”.

“Chi si muove in quella zona può verificare che sono in corso lavorazioni, tra le altre, in particolare in prossimità della stazione metro B di Rebibbia. Stiamo seguendo con attenzione questo complesso cantiere, che e’ il risultato di un appalto che negli ultimi 11 anni ha vissuto solo problemi su problemi, consapevoli di quanto sia importante arrivare a terminare l’infrastruttura- prosegue Meleo- Questo lavoro sull’illuminazione si inserisce nell’ambito delle attività che il dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale sta portando avanti nell’area, tra i quali ricordo anche il cantiere in corso per la realizzazione di via di Vannina e l’adeguamento di via Tivoli, con ampliamento del ponticello su via di Tor Sapienza, mirato a definire un sistema di viabilità complementare a via Tiburtina”.