Roma Servizi Mobilità: ciclabile Testaccio-Ponte Sublicio rispetta codice

Roma – “In relazione a notizie di stampa si sottolinea che la pista ciclabile di Testaccio-ponte Sublicio, contrariamente a quanto sostenuto, rispetta pienamente il Codice della Strada. L’opera e’ inoltre coerente con le recenti linee guida sperimentali per lo sviluppo della mobilita’ ciclabile nella fase emergenziale emanate dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.”

“L’opera risponde alle soluzioni progettuali, su cui lo stesso Ministero ha dato parere positivo, che prevedono la ciclabile separata dalla carreggiata attraverso una linea di auto in sosta e una zebratura che garantisce, a sua volta, un’ulteriore separazione tra la pista e le vetture parcheggiate. Una soluzione che assicura l’apertura in sicurezza della portiera degli autoveicoli limitando anche la possibile invasione della pista durante le manovre di parcheggio.”

“Va poi ricordato che il progetto per la ciclabile Testaccio ha seguito il normale iter autorizzativo in Conferenza dei Servizi. Nella seduta del maggio 2018, il I Gruppo della Polizia Locale ha richiesto modifiche migliorative al progetto che sono state recepite ed attuate. Proprio pochi giorni fa, sempre su richiesta della Polizia Locale del I gruppo – nell’ottica dello spirito collaborativo che deve caratterizzare la realizzazione di un’opera a beneficio della collettivita’- sono state apportate al progetto migliorie per aumentare ulteriormente la fruibilita’ da parte di tutti dello spazio pubblico”. Cosi’, in una nota, l’agenzia Roma servizi per la mobilita’.