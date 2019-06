Roma si oppone a discarica Pian dell’Olmo: Aula unanime

Roma – Roma dice ‘no’ alla realizzazione di una discarica a Pian dell’Olmo, attualmente oggetto di una conferenza dei servizi in Regione Lazio. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato all’unanimita’ con 24 voti favorevoli una mozione a prima firma della consigliera del M5S, Simona Ficcardi con cui si chiede all’amministrazione regionale di bloccare il progetto.

Con la mozione, ha spiegato Ficcardi, “sollecitiamo il presidente della Regione a non indicare solo soluzioni che prevedono il conferimento in discarica o la costruzione di impianti come inceneritori o biogas. Proposte come la discarica a Ponte Malnome o quella a Pian dell’Olmo sottolineano che non c’e’ alcun interesse alla chiusura del ciclo dei rifiuti- ha sottolineato la consigliera M5S- Con questa mozione esprimiamo piena contrarieta’ alla discarica a Pian dell’Olmo perche’ siamo contro la scelta di soluzioni irresponsabili senza neanche aver misurato i fabbisogni regionali sull’impiantistica”.