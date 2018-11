Roma: Testaccio, applausi studenti a Procuratore Anti ‘ndrangheta

Roma – Successo per il confronto tra gli studenti e il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, lo storico delle organizzazioni criminali, Antonio Nicaso e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, tenutosi nel teatro Vittoria a Testaccio. L’appuntamento, organizzato dalla Regione Lazio per presentare agli studenti il libro ‘Storia segreta della ‘ndrangheta’ di Gratteri e Nicaso, e’ stato l’occasione per i ragazzi per rivolgere molte domande al capo della “Procura piu’ attiva d’Italia”.

Tra le piu’ interessanti a cui Gratteri ha risposto: il rapporto tra politica e ‘ndrangheta, chiesa e mafia, e le proposte di riforma per il sistema giustizia con una necessita’ urgente, sottolineata dal presidente Zingaretti: “Informatizzare la giustizia”. Un invito sottolineato anche dal procuratore Gratteri: “Pensate che ogni giorno 4mila carabinieri sono impegnati in attivita’ di notifica”.