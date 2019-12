Roma Tre, domani progetto ‘My Soccer Player’ a facoltà Ingegneria

Roma – Mercoledi’ 4 dicembre alle ore 11, presso la sala conferenze del Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre (via Vito Volterra 42), si terra’ la presentazione del progetto ‘My Soccer Player, tecnologia al servizio dello sport’. Parteciperanno alla conferenza stampa il direttore del dipartimento di Ingegneria, Andrea Benedetto, i due giovani fondatori della piattaforma, il presidente Matteo Matteoli e il vice presidente Alessandro Martino, Federico Bestenghi responsabile marketing MyPS, Massimo Matteoli responsabile relazioni istituzionali di MyPs e la professoressa Silvia Conforto, ordinario di ingegneria biomedica.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati la piattaforma informatica di ‘My Soccer Player’, che ha appena sottoscritto un accordo in esclusiva con Pixellot, l’accordo quadro con il dipartimento di ingegneria di Roma Tre, che prevede un progetto di ricerca finalizzato all’implementazione della piattaforma MySP con sensori indossabili (weareble device) capaci di tracciare dati fondamentali per conoscere lo stato di salute degli atleti in tempo reale. “L’obiettivo del nostro progetto- spiegano i due ideatori di ‘My Soccer Player’- e’ quello di avvicinare le nuove tecnologie ad un’amplia platea di beneficiari anche via social.

Avere video di buona qualita’, con una capillare diffusione sui campi di calcio dilettanti, con individuazione dei momenti agonisticamente rilevanti, in modo da condividere gioia e passione, e’ un plus unico”. Le possibilita’ tecnologiche avanzate di ‘My Soccer Player’ sono state gia’ sperimentate con successo per la ripresa integrale durante gli incontri della XIX edizione del Memorial ‘Dino Viola’, che si e’ tenuto a giugno 2019 a Roma.