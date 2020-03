Roma Tre, a porte chiuse discussioni tesi

Roma – “L’ateneo e’ chiuso, permesso l’ingresso solo per gli studenti che devono discutere la tesi, ma possono entrare accompagnati solo da altre due persone”. Cosi’ un docente dell’universita’ Roma Tre parlando con l’agenzia di stampa Dire. “A seguito delle prescrizioni governative- si legge sul sito dell’ateneo- impartite in relazione alle misure per affrontare l’emergenza coronavirus sono disposte: la sospensione delle attivita’ di didattica frontale presso tutti i corsi di studio dell’ateneo fino al giorno 15 marzo 2020. La sospensione per lo stesso periodo temporale della fruibilita’ delle biblioteche, delle sale studio, dei laboratori didattici. È confermato il regolare svolgimento delle sedute di esame finale per il conseguimento del titolo di studio”.

L’universita’ ha scritto una lettera di spiegazione ai laureandi in cui si legge: “La partecipazione alle sedute di esame finale per il conseguimento del titolo di studio sara’ consentita solo a due accompagnatori per ciascun candidato. Siamo consapevoli della rilevanza che l’esame finale per il conseguimento del titolo di studio universitario rappresenta non solo per la carriera accademica, ma per la vita stessa dello studente, ma siamo altresi’ fiduciosi nella vostra comprensione sulla necessita’ di adottare misure cautelative, anche spiacevoli, soprattutto al fine di non esporre a rischio di contagio le persone a voi piu’ care e in particolare i soggetti piu’ esposti quali gli anziani e i bambini”