Roma. Zingaretti, Pd principale oppositore alla Raggi

Politica Roma. “Il Partito democratico e’ il principale protagonista dell’opposizione alla Raggi e in consiglio comunale sta conducendo una battaglia nell’esclusivo interesse dei romani. La capitale ha bisogno di una svolta e di un’alternativa a questo governo”.

Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, prima dell’inizio della marcia silenziosa in memoria del rastrellamento del Ghetto di Roma.

“Su questo – ha aggiunto – non ci devono essere dubbi o timidezze. Come e’ chiaro che in quanto Presidente della Regione Lazio debba sempre avere rispetto e collaborazione istituzionale con il Campidoglio”. (AGI)