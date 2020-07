RomAgricola: manifestazione rilancio azienda Castel di Guido

Roma – “Il Comune di Roma dopo anni di gestione deficitaria di Castel di Guido, che ha prodotto negli anni milioni di euro di perdite che pesano sulle spalle dei romani, impugna il bando della Regione Lazio che permette di affidare la gestione dell’Azienda fermando il continuo salasso della attuale gestione comunale. Il bando selezionera’ imprese, affidabili e di comprovata esperienza che si metteranno a lavorare per far funzionare un’azienda che e’ patrimonio della citta’ di Roma per farla tornare ad avere una redditivita’ che oggi non c’e’, attraverso attivita’ compatibili come: le produzioni biologica, i prodotti di eccellenza a chilometro zero ed una offerta di attivita’ multifunzionali, capace di generare lavoro e nuova occupazione”. Cosi’ una nota di RomAgricola.

“L’agricoltura e’ gia’ di per se’ una attivita’ a difesa del territorio, ancor di piu’ se biologica e svolta all’interno di una riserva naturale statale come quella del Litorale romano, nel rispetto dei vincoli e della salvaguardia e della valorizzazione della natura e dei beni storico-culturali. RomAgricola da anni si batte per il corretto uso di tutte le terre pubbliche attraverso una attenta salvaguardia del territorio, capace di realizzare opportunita’ di lavoro e avviare nuove imprese indirizzate ai giovani e ai nuovi agricoltori, insieme alla concretizzazione di una vera politica del cibo”.

Proprio su queste “parole d’ordine, venerdi’ 17 e sabato 18 Luglio RomAgricola lancia una Manifestazione per recuperare e rilanciare l’Azienda di Castel di Guido. L’Onorevole Diaco, presidente della Commissione Ambiente e’ invitato a partecipare per spiegare gli ottimi risultati che l’azienda ha raggiunto in questi mesi e in questi anni, da verificare insieme sul terreno, visto che l’evento si svolgera’ a Castel di Guido. Potremo cosi’ verificare dal vivo- prosegue la nota di RomAgricola- gli investimenti del Comune e meglio capire quanto tutto questo costa ai romani, quali risultati sono stati ottenuti, quanto buon grano o olio e’ stato prodotto. Naturalmente sono invitati, l’Assessore, il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri del Comune di Roma, insieme al Presidente della Regione e gli Assessori della Giunta Regionale e i Consiglieri regionali. L’iniziativa e’ aperta a tutti i Cittadini, Agricoltori e Contadini, Imprese e Cooperative Organizzazioni Professionali e Sindacali, Associazioni Ambientaliste”.

RomAgricola ritiene che “la Regione Lazio ha fatto bene ad avviare il percorso del Bando per Castel di Guido che non deve essere fermato, si deve proseguire in maniera spedita e veloce compiendo i passaggi necessari per la sua pubblicazione senza perdere ulteriore tempo. Si sottolinea che dopo questo periodo di pandemia subito da tutti, c’e’ bisogno di azioni e strumenti di rilancio e proprio Castel di Guido e’ una di queste leve che ha un grande potenziale per il territorio e per Roma, coerente e in sintonia con la nuova politica di Green New Deal dell’Unione Europea. Bisogna rimettere in moto e in movimento Roma e la sua Area Metropolitana, la sua citta’ e la sua campagna romana”.