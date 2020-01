Rosati (Arsial): convenzione Locanda Girasoli, è idea nuovo umanesimo

Roma – “Sono contento della convenzione con la La Locanda dei Girasoli: come Arsial sosteniamo con orgoglio una bellissima realta’, esempio di integrazione e socialita’, dando forza alle eccellenze enogastronomiche dei nostri produttori”. Cosi’ il presidente dell’Arsial, Antonio Rosati, commentando su Facebook la convenzione con la Locanda dei Girasoli grazie a cui il locale da anni a rischio chiusura – a Roma in via dei Sulpici, zona Quadraro – dove lavorano ragazzi con la sindrome di Down, potra’ beneficiare di poco meno di 49mila euro di contributi regionali. “In piu’- ha aggiunto Rosati- mi permetto di dire che, come amministrazione Zingaretti, cerchiamo di esprimere un’idea di societa’ dove nessuno si senta solo, un nuovo umanesim