Rosati: nostri auguri per centenario Garbatella

Roma – “Sono un giorno di festa i 100 anni della Garbatella e la Lega con la sua rappresentanza in Municipio si unisce agli auguri per un quartiere storico della citta’, icona moderna di quella Roma che sa rinascere da zone un tempo considerate periferia ma che adesso non lo sono piu’.

Voglio esprimere i piu’ sinceri auguri per i suoi primi cento anni alla Garbatella un quartiere che e’ una citta’ nella Citta’ con l’auspicio che sappia rafforzare la sua vocazione di centro di aggregazione del tessuto sociale e produttivo della Capitale”.

Cosi’ in un comunicato la capogruppo Lega nel VIII Municipio Raffaella Rosati.