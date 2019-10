Rosi: dimissioni Cda Ama certificano fallimento amministrazione Raggi

Roma – “Quello che sta accadendo dal 2017 ad AMA con 3 anni senza Bilancio e 6 dimissioni degli amministratori rappresenta una delle pagine più buie della storia della amministrazione capitolina. È la certificazione del fallimento di questa amministrazione e richiede una piena assunzione di responsabilità da parte dei responsabili. Non solo le opposizioni ma tutte le persone di buon senso dovrebbero chiedere immediatamente a Virginia Raggi ed al suo Direttore Generale Giampaoletti di lasciare i propri incarichi e liberare Roma, dalla loro incapacità e dalla loro dannosa amministrazione” Lo dichiara Alessandro Rosi, responsabile dei Progetti speciali per Roma e politiche della sostenibilità e del contrasto del cambiamento climatico per la segreteria del PD Roma.