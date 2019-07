Rotta: M5S fa passerelle su Casapound, ma vota con Lega

Roma – “Vanno a fare le passerelle, ma quando si tratta di votare lo sgombero degli abusivi di CasaPound, la cui occupazione ha provocato una perdita economica di 4 milioni e 600 mila euro a carico dei cittadini italiani, votano insieme a Salvini. Ma c’e’ ancora qualcuno che gli crede?”. Lo scrive in un post su Facebook Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, commentando il voto contrario della maggioranza all’ordine del giorno presentato dal Pd per prendere tutte le iniziative necessarie per sgomberare l’edificio occupato abusivamente da Casapound.