Rotta: servono congedi parentali aggiuntivi

Roma – “L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e’ sempre piu’ complessa e richiede ulteriori interventi di contenimento del virus per impedire seri problemi di gestione dei casi piu’ gravi da parte delle strutture ospedaliere. Per questo, ritengo che sia stata giusta la scelta di sospendere le attivita’ didattiche delle scuole ma che, contestualmente, sia necessario dare la possibilita’ almeno ad un genitore di stare con i propri figli. Anche chi avesse, infatti, la rete dei nonni, e non tutti l’hanno a disposizione, potrebbe decidere di non beneficiarne per proteggere gli anziani che, in base all’evidenza scientifica, sono le persone piu’ vulnerabili e che rischiano di avere le conseguenze piu’ serie nel caso contraessero la patologia”.

Lo dice Alessia Rotta, deputata del Pd, che propone: “Le famiglie vanno sostenute con iniziative puntuali e immediate, a partire dalla previsione che i lavoratori, genitori di alunni che frequentano i servizi per l’infanzia o la scuola primaria, possano usufruire di corrispondenti periodi di congedi parentali aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalle leggi vigenti. Purtroppo, siamo solo all’inizio di una crisi che richiedera’ interventi fuori dalla norma e ritengo che sia fondamentale cominciare ad aiutare i nuclei familiari che stanno cercando di gestire nel miglior modo possibile, in questa prima fase iniziale, le conseguenze dell’emergenza in corso”.