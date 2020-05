Rti Multiservizi diserta incontro su appalto Und

Roma – Il raggruppamento temporaneo di imprese, capeggiato da Roma Multiservizi, ha disertato la riunione che era in programma nel pomeriggio con i sindacati, Roma Capitale e Ama sull’appalto per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche (da cui vogliono uscire, oltre alla societa’ partecipata da Ama anche Sea, Isam e La Sana Full System) che rischia di fare perdere il lavoro a 270 operatori. L’assenza, che sarebbe stata dovuta al poco tempo che le aziende avrebbero avuto a disposizione per valutare la proposta di Ama, e’ stata accolta con molta irritazione sia dal dg di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, che dall’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis. I sindacati hanno manifestato rabbia per il comportamento della Rti annunciando “la ripresa della mobilitazione”. Domani pomeriggio ci sara’ un nuovo incontro. La proposta sul tavolo e’ la ripresa del servizio da parte di queste aziende per un mese, in questo lasso di tempo Ama cerchera’ di fare subentrare nel lotto d’appalto, con la formula del mutuo soccorso, gli altri tre soggetti che stanno effettuando la raccolta differenziata delle und (Avr, Sangalli e Sarim), evitando cosi’ i licenziamenti.