Rusconi: nessun dialogo con Comune per rifiuti e edilizia

Roma – Mancando i vertici, sia a livello nazionale che regionale, manca il dialogo. E’ questo il problema di fondo secondo Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio, alla riapertura delle scuole. “Per quanto riguarda l’Ufficio scolastico regionale segnaliamo che non c’e’ ancora un direttore generale e non sappiamo se il cambio del ministro dell’Istruzione creera’ un ulteriore ritardo”, sottolinea Rusconi contattato dall’agenzia di stampa Dire.

“Noi lamentiamo e subiamo in negativo questa assenza- continua Rusconi- per cui molte delle richieste che vengono fatte dai presidi non vengono soddisfatte perche’ nessuno se ne assume la responsabilita’, trattandosi di questioni che dovrebbero essere appunto risolte e assunte dal direttore generale. Questo e’ sicuramente un fatto molto negativo per le scuole di tutta la regione e non solo di Roma”.

L’analisi di Rusconi si sposta poi sulla questione piu’ logistica della manutenzione e della pulizia degli edifici scolastici: “La questione rifiuti e’ a macchia di leopardo; una scuola e’ pulita, un’altra meno, una scuola e’ pulita all’interno ma all’esterno ha tutti i secchioni pieni di immondizia, un’altra no. È quindi un problema che evidentemente non si sta risolvendo nel migliore dei modi e questo sicuramente crea dei problemi. Ci sono pericoli per la salute dei bambini, dei genitori e degli insegnanti”.

Infine, Rusconi segnala una grave mancanza di interlocuzione con la Giunta comunale di Roma, in particolare riguardo ai lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici: “Per quanto riguarda la struttura delle scuole, lavori consistenti non mi sembra che siano stati fatti. Io ai primi di settembre ho chiesto al sindaco di avere un colloquio per discutere proprio dei lavori da fare e non abbiamo avuto alcuna risposta. Ho riformulato la richiesta una decina di giorni fa e di nuovo non abbiamo ricevuto risposta.”

“Il 10 di gennaio dovremmo incontrare l’assessore alla Scuola del Comune di Roma, che pero’ non si interessa dello stato degli edifici, si interessa ad altri aspetti formativi importanti ma non all’edilizia. Quindi noi lamentiamo che non ci sia un un’interlocuzione, ma non solo con noi che rappresentiamo l’80% dei presidi di Roma, neppure con gli altri sindacati; allo stato attuale nessuno ha un cronoprogramma della Giunta relativo ai lavori da eseguire”.