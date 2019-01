Rusconi: spero alunni scuole al gelo possano tornare in classe

Roma – Rientro a scuola turbolento per molti studenti della Capitale. Dopo la questione rifiuti, non ancora rimossi da tutte le aree limitrofe agli istuti, il problema si sposta sui riscaldamenti. A lanciare l’allarme e’ l’associazione nazionale presidi secondo cui, nei giorni del crollo delle temperature, oltre il 25% delle aule capitoline si trova al gelo, con conseguente prolungamento delle vacanze.

“Il problema dei riscaldamenti nelle scuole- ha spiegato il presidente dell’Anp di Roma e Lazio, Mario Rusconi- non e’ legato alle caldaie o perlomeno non solo. La questione riguarda in primis i termosifoni, quelli spenti per il mancato spurgo, quelli accesi troppo tardi o quelli fuori uso per il blocco della stessa caldaia”.

“Tutti piccoli inconvenienti, piu’ che normali, di cui si dovrebbero occupare gli uffici tecnici dei municipi che si sa che non brillano per efficienza, non certo i presidi o i bidelli”.

Non solo, “questo tipo di interventi- ha aggiunto Rusconi- va effettuato nei mesi autunnali e non a gennaio. Spero che gli uffici preposti possano comunque mettere mano alla questione e permettere ai ragazzi di tornare in aula”.