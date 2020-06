Ryder Cup, Mattia: importante opportunità di riqualificazione

Roma – “Il Mef e il ministero delle Infrastrutture, grazie a uno stanziamento di fondi di 50 milioni di euro, affidano alla Regione Lazio la realizzazione di nuove opere pubbliche e l’ammodernamento di quelle esistenti, oltre la relativa manutenzione, connesse alla Ryder Cup, l’importante e nota competizione internazionale di Golf, che, nel 2022, si terra’, dal 30 settembre al 4 ottobre, a Guidonia Montecelio.”

“L’adeguamento infrastrutturale riguardera’ tutto il quadrante nord-est di Roma e provincia, con la riqualificazione e il miglioramento della viabilita’ attuale, che ruota intorno ai comuni di Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo, Tivoli e le aree limitrofe del Gra e dell’Autostrada A1. E’ prevista la realizzazione di nuove rotatorie per collegamenti diretti alla Tiburtina e alla Palombarese, il raddoppio di via Marco Simone e della stessa Palombarese, opere di decoro urbano nei comuni interessati al fine di agevolare l’accesso ai siti individuati per lo svolgimento della manifestazione.”

“Cantieri aperti, dunque, per i prossimi tre anni per rifare il look alla porzione nord-est della provincia di Roma: una sfida che il Lazio sapra’ sfruttare al meglio sia in vista della manifestazione che richiamera’ in provincia di Roma un gran numero di visitatori da tutto il mondo, sia per una migliore fruibilita’ del territorio da parte dei nostri cittadini, beneficiari definitivi di questo importante complesso di opere. Ringrazio il ministro Gualtieri per la fiducia che rinnova nelle capacita’ del nostro governo regionale, testimoniata dalla dotazione di una cifra importantissima che sara’ impiegata con criterio per la valorizzazione del territorio”. Cosi’, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.